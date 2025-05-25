«Эвертону» интересен Доук из «Ливерпуля». 19-летнего вингера оценивают в 30 млн фунтов
«Эвертону» интересен вингер «Ливерпуля» Бен Доук.
По информации журналиста Бена Джейкобса, Дэвид Мойес инициировал рассмотрение возможного трансфера шотландца. В этом сезоне Доук выступал за «Мидлсбро» на правах аренды, в 24 матчах Чемпионшипа на его счету 3 гола и 7 ассистов.
«Ливерпуль» готов продать 19-летнего игрока, однако оценивает его в 30 млн фунтов. Пока предложений не поступало.
«Эвертон» также провел переговоры с Лиэмом Делапом из «Ипсвича». В своем предложении клуб подчеркнул, что 22-летний игрок будет нападающим стартового состава.
Friedkin Group стремится инвестировать в молодые таланты, чтобы снизить средний возраст состава, отмечает Джейкобс.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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