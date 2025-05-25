«Эвертону» интересен Доук из «Ливерпуля». 19-летнего вингера оценивают в 30 млн фунтов

«Эвертону» интересен вингер «Ливерпуля» Бен Доук.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Дэвид Мойес инициировал рассмотрение возможного трансфера шотландца. В этом сезоне Доук выступал за «Мидлсбро » на правах аренды, в 24 матчах Чемпионшипа на его счету 3 гола и 7 ассистов.

«Ливерпуль » готов продать 19-летнего игрока, однако оценивает его в 30 млн фунтов. Пока предложений не поступало.

«Эвертон » также провел переговоры с Лиэмом Делапом из «Ипсвича ». В своем предложении клуб подчеркнул, что 22-летний игрок будет нападающим стартового состава.

Friedkin Group стремится инвестировать в молодые таланты, чтобы снизить средний возраст состава, отмечает Джейкобс.