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«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Наиля Умярова.

Футболист был удален на 95-й минуте матча финала Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:2). Хавбек красно-белых сзади ударил форварда Николая Комличенко в область икроножной мышцы.

Главный судья Кирилл Левников сначала не удалил Умярова, но затем направился к монитору ВАР и поменял свое решение. Игроку «Спартака» была показана прямая красная карточка. 

– «Спартак» будет обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова?

– Да, мы обратились в КДК по отмене красной карточки Наиля Умярова. Также направили запрос в ЭСК, – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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Дмитрий Зеленов
КДК РФС
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