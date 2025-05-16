«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова

«Спартак» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Наиля Умярова.

Футболист был удален на 95-й минуте матча финала Пути регионов Кубка России с «Ростовом » (1:2). Хавбек красно-белых сзади ударил форварда Николая Комличенко в область икроножной мышцы.

Главный судья Кирилл Левников сначала не удалил Умярова, но затем направился к монитору ВАР и поменял свое решение. Игроку «Спартака» была показана прямая красная карточка.

– «Спартак» будет обращаться в КДК с просьбой отменить красную карточку Умярова?

– Да, мы обратились в КДК по отмене красной карточки Наиля Умярова . Также направили запрос в ЭСК, – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака » Дмитрий Зеленов .