Экс-судья Итурральде о реплике «слава богу» от арбитров при отмене гола Фермина в класико: «Один не видит, а второй замечает и говорит: «Черт, слава богу, что мы увидели руку»

Экс-арбитр Итурральде объяснил реакцию судей ВАР на незасчитанный гол «Барсы».

11 мая «Барселона » обыграла «Реал » (4:3) в класико в 35-м туре Ла Лиги .

На пятой добавленной ко второму тайму минуте Фермин Лопес забил пятый гол каталонцев. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес отменил гол после просмотра видеоповтора, увидев, что во время голевой атаки «Барселоны» мяч попал в руку Фермину в борьбе с Федерико Вальверде.

RFEF (Королевская федерация футбола Испании) опубликовала детали разговора арбитров по поводу данного эпизода. Стало известно, что один из судей сказал: «[Рука] поднята, слава богу. Да, точно».

«Знаете, почему это могло случиться? Потому что в ВАР-комнате три человека. Тот, кому следовало увидеть [момент], его не увидел, а другой увидел.

Один смотрит [запись] c одной камеры, а другой – с другой. Первый, который должен был проверить, этого не видит, а второй замечает и говорит от всего сердца: «Черт, слава богу, что мы увидели руку», – сказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес .

Гол Фермина «Реалу» на 95-й отменили после ВАР из-за попадания мяча в руку во время атаки. Итурральде не согласен: «Это была случайность, но судья посчитал иначе»