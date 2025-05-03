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Крауч против чемпионского коридора: «Может, проявление уважения, но я не понимаю. Это неловко для обеих команд»

Питер Крауч не поддержал традицию чемпионского коридора.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем в АПЛ.

«Мне это не нравится. Может быть, это проявление уважения, но я просто этого не понимаю.

Это неловко для команды, которая выходит, и это неловко для команды, которая аплодирует им на поле. Это не для меня», – сказал бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч.

Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoПитер Крауч
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
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