Крауч против чемпионского коридора: «Может, проявление уважения, но я не понимаю. Это неловко для обеих команд»
Питер Крауч не поддержал традицию чемпионского коридора.
Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что его команда организует «Ливерпулю» чемпионский коридор перед очным матчем в АПЛ.
«Мне это не нравится. Может быть, это проявление уважения, но я просто этого не понимаю.
Это неловко для команды, которая выходит, и это неловко для команды, которая аплодирует им на поле. Это не для меня», – сказал бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч.
Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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