Мостовой о том, нужны ли «Химки»: «А другие команды? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. И в других странах есть клубы, на которые мало кто ходит»
Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.
В связи с задержками игроки основного состава бойкотировали тренировки и работали самостоятельно. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».
На этой неделе игрокам выплатили зарплату за декабрь.
– Футболисты высказывались, говорили, что давно не платят. Одно дело, когда немножко задерживают, а другое – когда давно не платят. Конечно, я на стороне ребят.
– Нужен такой клуб, как «Химки», где не платят зарплату и на который не ходят болельщики?
– Эта тема постоянно у нас возникает – нужен, не нужен. Но в футбол играют везде, и в других странах есть команды, на которые мало кто ходит. Но играют потому, что любят футбол, потому что у них есть город или деревня.
Тогда вопрос: а другие команды нужны? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. Я и такое слышал, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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