Мостовой о том, нужны ли «Химки»: «А другие команды? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. И в других странах есть клубы, на которые мало кто ходит»

Александр Мостовой ответил, нужны ли «Химки» с их финансовыми проблемами.

Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам. Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сообщил, что все обязательства перед игроками будут выполнены до конца апреля.

В связи с задержками игроки основного состава бойкотировали тренировки и работали самостоятельно. Утверждалось, что они могут бойкотировать матч Мир РПЛ против «Зенита».

На этой неделе игрокам выплатили зарплату за декабрь.

– Футболисты высказывались, говорили, что давно не платят. Одно дело, когда немножко задерживают, а другое – когда давно не платят. Конечно, я на стороне ребят.

– Нужен такой клуб, как «Химки», где не платят зарплату и на который не ходят болельщики?

– Эта тема постоянно у нас возникает – нужен, не нужен. Но в футбол играют везде, и в других странах есть команды, на которые мало кто ходит. Но играют потому, что любят футбол, потому что у них есть город или деревня.

Тогда вопрос: а другие команды нужны? Кто-то не любит «Спартак », скажет, зачем они нужны. Я и такое слышал, – сказал бывший полузащитник сборной России.