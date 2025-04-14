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  • Банк «Зенит» подал иск против Александра Кержакова о взыскании Audi Q3. Бывший владелец машины задолжал более 6 млн рублей за кредит, взятый в 2016-м («Р-Спорт»)
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Банк «Зенит» подал иск против Александра Кержакова о взыскании Audi Q3. Бывший владелец машины задолжал более 6 млн рублей за кредит, взятый в 2016-м («Р-Спорт»)

Банк «Зенит» подал иск против Александра Кержакова о взыскании машины Audi Q3.

Банк обратился в Приморский районный суд Петербурга с иском к бывшему футболисту «Зенита» и сборной России о взыскании с него автомобиля Audi Q3, приобретенного в кредит прежним владельцем, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

«Приморский районный суд нашего города зарегистрировал иск ПАО «Банк Зенит» к Александру Анатольевичу Кержакову об обращении взыскания на заложенное имущество», – написала Лебедева.

Она пояснила, что в декабре 2016 года банк предоставил Сергею Петухову кредит на 1,5 миллиона рублей для приобретения Audi Q3, одновременно заключив договор залога на машину.

«Петухов кредит платил плохо, и в результате в 2019 году через суд с него задолженность взыскали, но обязательства перед банком не исполнены. Сумма долга составляет 6 702 852 рубля. Истцу стало известно, что Петухов продал залоговый автомобиль Кержакову», – отметила Лебедева.

Банк через суд требует взыскать машину в счет погашения задолженности Петухова, продав ее с публичных торгов, а также взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 тысяч рублей.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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