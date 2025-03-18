Божович о расизме в адрес Вендела: «Неправильно говорить, что болельщики в России – расисты. Это индивидуальный случай. Какие бы ни были фанаты – их надо уважать»
В матче 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев.
КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустил матч со «Спартаком». «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.
«В России никогда не видел проявления расизма. Сколько я работал, такого никогда не было.
Поступок Вендела? Он неправильно поступил. Какие бы ни были болельщики – все равно их надо уважать.
Наверняка Венделу было трудно, поэтому он и показал этот жест. Думаю, не стоило привлекать к этому большое внимание.
Неправильно говорить, что в России болельщики – расисты. Это какой-то индивидуальный случай», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий