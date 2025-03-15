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Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Милан» столкнулся с трудностями, но заслужил победу. Я рад за игроков»

Сержиу Консейсау прокомментировал победу «Милана» над «Комо» (2:1) в Серии А.

Про еще один камбэк

«Важны голы на первых и последних минутах.

Сегодня нам противостоял качественный соперник. Мы хорошо вошли в игру, создали 2-3 момента, но не сумели их реализовать.

«Комо» забил, и у нас возникли проблемы на всех уровнях. Но мы изменили ситуацию, провели не блестящий второй тайм, но забили два гола.

Я рад за игроков, когда они выходят на поле, они делают все возможное, а это значит, что у нас есть хорошая группа футболистов».

Про то, что «Милану» пришлось страдать в игре с «Комо»

«Они хорошо владеют мячом, у них хорошие игроки, которые пытались создать численное превосходство в зонах. наши полузащитники не успевали за Пасом и Да Куньей.

Но после того, как мы столкнулись с трудностями, нам удалось сделать то, что мы должны были сделать. Думаю, это заслуженная победа», – сказал главный тренер «Милана» Консейсау в эфире Milan TV.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoКомо
logoСержиу Консейсау
logoсерия А Италия
logoНико Пас
logoЛюка Да Кунья
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