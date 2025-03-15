Консейсау про 2:1 с «Комо»: «Милан» столкнулся с трудностями, но заслужил победу. Я рад за игроков»
Про еще один камбэк
«Важны голы на первых и последних минутах.
Сегодня нам противостоял качественный соперник. Мы хорошо вошли в игру, создали 2-3 момента, но не сумели их реализовать.
«Комо» забил, и у нас возникли проблемы на всех уровнях. Но мы изменили ситуацию, провели не блестящий второй тайм, но забили два гола.
Я рад за игроков, когда они выходят на поле, они делают все возможное, а это значит, что у нас есть хорошая группа футболистов».
Про то, что «Милану» пришлось страдать в игре с «Комо»
«Они хорошо владеют мячом, у них хорошие игроки, которые пытались создать численное превосходство в зонах. наши полузащитники не успевали за Пасом и Да Куньей.
Но после того, как мы столкнулись с трудностями, нам удалось сделать то, что мы должны были сделать. Думаю, это заслуженная победа», – сказал главный тренер «Милана» Консейсау в эфире Milan TV.
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