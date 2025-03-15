Игрок «Форте» ударил судью головой в матче с «Динамо» Владивосток. 23-летнего Мелекесцева удалили

Матч «Форте» – «Динамо» Владивосток завершился скандалом.

Команды встречались в Таганроге в 3-м туре Leon Второй лиги А, игра завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте нападающий Тимур Мелекесцев вывел хозяев вперед, на 90-й полузащитник Алексей Баев сравнял.

На 92-й минуте Мелекесцев остался недоволен одним из решений судьи Данилы Набоки и ударил его головой. В ответ арбитр показал футболисту красную карточку.

«Форте» на данный момент занимает 8-е место во Второй лиге А-2025, владивостокское «Динамо» идет 4-м.