Игрок «Форте» ударил судью головой в матче с «Динамо» Владивосток. 23-летнего Мелекесцева удалили
Матч «Форте» – «Динамо» Владивосток завершился скандалом.
Команды встречались в Таганроге в 3-м туре Leon Второй лиги А, игра завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте нападающий Тимур Мелекесцев вывел хозяев вперед, на 90-й полузащитник Алексей Баев сравнял.
На 92-й минуте Мелекесцев остался недоволен одним из решений судьи Данилы Набоки и ударил его головой. В ответ арбитр показал футболисту красную карточку.
«Форте» на данный момент занимает 8-е место во Второй лиге А-2025, владивостокское «Динамо» идет 4-м.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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