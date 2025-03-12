Экс-президентов «Барсы» Бартомеу и Роселя вызвали в суд по делу Негрейры. Они дадут показания в июне
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на EFE, судья 13-го следственного суда Барселоны Алехандра Хиль вызвала бывших президентов клуба Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу для дачи показаний в качестве ответчиков.
Бартомеу и Ана Паула Руфас, жена Хосе Марии Энрикеса Негрейры, должны дать показания 17 июня. Сразу после заседания суда экс-глава «блауграны» или его адвокат выступят с публичным заявлением или выпустят пресс-релиз.
30 июня перед судом выступят Росель и бывшие директора «Барселоны» Альберт Солер и Оскар Грау, а также Хавьер Энрикес, сын Негрейры.
Кроме того, в своем постановлении судья согласилась продлить расследование по этому делу еще на шесть месяцев, как того просили прокуратура и Ла Лига.
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