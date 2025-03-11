Фанаты «Бенфики» спровоцировали драку с болельщиками «Барсы» перед матчем ЛЧ. Полиции пришлось вмешаться

Фанаты «Барселоны» и «Бенфики» устроили стычку перед игрой.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет сегодня в Барселоне.

Как передает Mundo Deportivo, группа из 15-20 фанатов «Бенфики», не имеющих на себе никакой атрибутики, по которой их можно было бы идентифицировать, затесалась среди большой группы молодых болельщиков «Барсы» и устроила драку, что потребовало вмешательства сил безопасности.

В результате возникла паника, и некоторые болельщики начали беспорядочно разбегаться.

В другом секторе за пределами стадиона большая группа болельщиков «Бенфики», на этот раз одетых в клубные футболки и шарфы, вступила в перепалку с фанатами «Барсы».