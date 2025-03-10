Мерсон считает, что чемпионская гонка для «Арсенала» закончилась: «Они ближе к пятому месту, чем к первому. Им теперь нужно постараться не выпасть из топ-4!»

Пол Мерсон оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за АПЛ.

В эфире Sky Sports бывшего полузащитника «Арсенала » спросили, закончилась ли гонка за титул.

«Да. «Арсенал“ ближе к пятому месту, чем к первому. Я бы сказал, что им теперь нужно постараться не выпасть из топ-4! Они слишком отстали.

«Ливерпулю» нужно проиграть половину оставшихся матчей, а они за весь сезон уступили лишь раз. Этого не произойдет. Все кончено. У «Арсенала» нет остроты в атаке», – сказал Мерсон .

«Арсена» занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. Отставание от «Ливерпуля » – 15 баллов, отрыв от «Ман Сити», идущего пятым – 8.