Мерсон считает, что чемпионская гонка для «Арсенала» закончилась: «Они ближе к пятому месту, чем к первому. Им теперь нужно постараться не выпасть из топ-4!»
Пол Мерсон оценил перспективы «Арсенала» в борьбе за АПЛ.
В эфире Sky Sports бывшего полузащитника «Арсенала» спросили, закончилась ли гонка за титул.
«Да. «Арсенал“ ближе к пятому месту, чем к первому. Я бы сказал, что им теперь нужно постараться не выпасть из топ-4! Они слишком отстали.
«Ливерпулю» нужно проиграть половину оставшихся матчей, а они за весь сезон уступили лишь раз. Этого не произойдет. Все кончено. У «Арсенала» нет остроты в атаке», – сказал Мерсон.
«Арсена» занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. Отставание от «Ливерпуля» – 15 баллов, отрыв от «Ман Сити», идущего пятым – 8.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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