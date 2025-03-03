Винисиус о судьях: «В еврокубках игроков оберегают больше. Я делаю много того, что не должен, но с каждой игрой становлюсь спокойнее. Люди забывают, что мне всего 24»
Винисиус Жуниор высказался о судействе в Ла Лиге и еврокубках.
О том, чувствует ли он, что судьи в еврокубках больше защищают его
«Я думаю, что да, потому что в еврокубках судьи больше оберегают игроков, которые демонстрируют зрелищность. Мы не любим говорить об арбитрах, но, конечно, для нас важно, чтобы они хорошо судили».
О том, что он нервничает из-за судейства
«Когда судьи не дают карточки другим, а я протестую в первый раз, они показывают карточку мне.
Я делаю много вещей, которые не должен, но с каждой игрой я становлюсь лучше и спокойнее. Люди забывают, что мне всего 24 года и мне еще многому предстоит научиться», – сказал полузащитник «Реала».
Винисиуса возмутило предупреждение в игре с «Бетисом»: «Безумие! Ну конечно, мне дают желтую, как всегда»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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