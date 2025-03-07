Аке пропустит 10-11 недель. Защитник «Ман Сити» перенес операцию на стопе
Натан Аке может вернуться на поле только к концу сезона.
30-летний защитник «Манчестер Сити» вышел в стартовом составе на матч против «Плимута» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии и был заменен в перерыве. После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Натан выбыл на длительный срок. В итоге футболист перенес операцию на левой стопе.
Гвардиола сегодня сообщил, что Аке пропустит 10 или 11 недель.
В этом сезоне игрок провел 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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