«Реал» – одна из главных движущих сил Ла Лиги, и систематически атаковать его неуместно». Экс-игрок «Мадрида» Санс о критике от Тебаса
Фернандо Санс раскритиковал Хавьера Тебаса за нападки на «Реал» .
«Тебас, даже когда его не спрашивают, нападает на клуб, болельщиков, на президента...
А ведь «Реал» – одна из главных движущих сил Ла Лиги, и постоянно систематически атаковать его, по-моему, неуместно», – сказал бывший защитник «Реала».
Тебас о судействе: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно. Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это»
Глава Ла Лиги Тебас: «Я болею за «Реал», но не за Переса – часть фанатов ошибается, восхищаясь всем, что он делает. Говорят, Ольмо играет за «Барсу» благодаря Флорентино»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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