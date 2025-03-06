«Реал» – одна из главных движущих сил Ла Лиги, и систематически атаковать его неуместно». Экс-игрок «Мадрида» Санс о критике от Тебаса

Фернандо Санс раскритиковал Хавьера Тебаса за нападки на «Реал» .

«Тебас , даже когда его не спрашивают, нападает на клуб, болельщиков, на президента...

А ведь «Реал » – одна из главных движущих сил Ла Лиги , и постоянно систематически атаковать его, по-моему, неуместно», – сказал бывший защитник «Реала».

Тебас о судействе: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно. Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это»

Глава Ла Лиги Тебас: «Я болею за «Реал», но не за Переса – часть фанатов ошибается, восхищаясь всем, что он делает. Говорят, Ольмо играет за «Барсу» благодаря Флорентино»