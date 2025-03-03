«Локомотив» встретится с «Ахматом». Железнодорожники, ждем всех на домашнем матче!

В 20-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом».

Матч пройдет в пятницу, 7 марта, в 20:15 на стадионе «РЖД Арена».

Красно-зеленые после 19 туров идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 36 очков. Грозненцы же расположились на 14-й строчке, обладая 16-ю очками. Приходите поддержать «Локо» в матче против «Ахмата»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .