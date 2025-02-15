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Миралем Пьянич: «Учу русский все больше. Сказать что-то? Русский народ – добрый народ»

Миралем Пьянич заявил, что изучает русский язык.

– В изучении языка все становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его все больше с каждым днем. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.

– Что‑нибудь скажешь на русском языке?

– Русский народ – добрый народ, – сказал хавбек ЦСКА в интервью пресс‑службе клуба.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Матч ТВ»
logoМиралем Пьянич
logoпремьер-лига Россия
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