Олдридж о Нуньесе: «Португальская лига – это не АПЛ. Когда ты нападающий «Ливерпуля», нужно забивать каждые две игры. Посмотрите на Салаха, который вингер, а не форвард – его статистика невероятна»

Джон Олдридж порассуждал о положении Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».

«Ему тяжело. Есть давление, которое возникает, когда ты нападающий «Ливерпуля» – в «Бенфике» он играл очень хорошо, но португальская лига – это не АПЛ. Это тяжело, мы это знаем. Он не сделал того, чего мы ожидали.

Чтобы играть за «Ливерпуль » в качестве нападающего – как вам скажут такие люди, как Раши [Иан Раш], Робби [Фаулер], я и многие, многие другие, – ты должен забивать гол каждые две игры. Вот так вот так просто. В современном футболе ты, вероятно, можешь забивать один гол в двух с половиной, может быть, трех [матчах], если забивают все, но это минимум.

Посмотрите на Мо, который вингер, а не нападающий, а его статистика невероятна. Ты забиваешь голы и сохраняешь свое место. К сожалению для Дарвина , он не делал этого на регулярной основе. Он играл только эпизодическую роль, так что давайте просто понаблюдаем за этим.

Болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы он действительно хорошо выступал. Иногда это сбивает с толку. Смотришь на него, и он упускает несколько отличных моментов. Я не против упущенных моментов, потому что ты занимаешь позиции.

У него хорошо получается расстраивать защитников. В данный момент, если взглянуть на команду «Ливерпуля», он всего лишь игрок, оказывающий давление. Ему не могут гарантировать место девятки, потому что он не забивает голы постоянно. Бобби Фирмино делал это, и многие игроки до него. Нужно просто забивать голы. Он знает об этом. Он действительно не слишком уверен в себе, но так было уже пару лет», – сказал экс-нападающий «Ливерпуля».

В этом сезоне Нуньес провел 22 матча в АПЛ , забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика уругвайца доступна по ссылке .