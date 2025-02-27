Олдридж о Нуньесе: «Португальская лига – это не АПЛ. Когда ты нападающий «Ливерпуля», нужно забивать каждые две игры. Посмотрите на Салаха, который вингер, а не форвард – его статистика невероятна»
«Ему тяжело. Есть давление, которое возникает, когда ты нападающий «Ливерпуля» – в «Бенфике» он играл очень хорошо, но португальская лига – это не АПЛ. Это тяжело, мы это знаем. Он не сделал того, чего мы ожидали.
Чтобы играть за «Ливерпуль» в качестве нападающего – как вам скажут такие люди, как Раши [Иан Раш], Робби [Фаулер], я и многие, многие другие, – ты должен забивать гол каждые две игры. Вот так вот так просто. В современном футболе ты, вероятно, можешь забивать один гол в двух с половиной, может быть, трех [матчах], если забивают все, но это минимум.
Посмотрите на Мо, который вингер, а не нападающий, а его статистика невероятна. Ты забиваешь голы и сохраняешь свое место. К сожалению для Дарвина, он не делал этого на регулярной основе. Он играл только эпизодическую роль, так что давайте просто понаблюдаем за этим.
Болельщики «Ливерпуля» хотят, чтобы он действительно хорошо выступал. Иногда это сбивает с толку. Смотришь на него, и он упускает несколько отличных моментов. Я не против упущенных моментов, потому что ты занимаешь позиции.
У него хорошо получается расстраивать защитников. В данный момент, если взглянуть на команду «Ливерпуля», он всего лишь игрок, оказывающий давление. Ему не могут гарантировать место девятки, потому что он не забивает голы постоянно. Бобби Фирмино делал это, и многие игроки до него. Нужно просто забивать голы. Он знает об этом. Он действительно не слишком уверен в себе, но так было уже пару лет», – сказал экс-нападающий «Ливерпуля».
В этом сезоне Нуньес провел 22 матча в АПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробная статистика уругвайца доступна по ссылке.
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