Ла Лига подаст в суд на фанатов «Сосьедада», показывавших обезьяньи жесты Винисиусу на матче с «Реалом» в Кубке Испании

Ла Лига обратится в суд из-за расизма фанатов «Сосьедада» в адрес Винисиуса.

Вчера «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании.

Во время матча один из фанатов «Сосьедада» показывал обезьяньи жесты в сторону Винисиуса – единственного игрока, находившегося перед ним.

Бразилец не заметил поведения болельщика, так как стоял к нему спиной. Протокол против расизма также не был активирован – арбитр Санчес Мартинес не видел произошедшего, поскольку в тот момент уведомлял тренеров об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио, которому кричали «Асенсио, сдохни».

El Partidazo de COPE сообщает, что Ла Лига, несмотря на то, что она не является организатором Кубка, намерена подать в суд на болельщиков «Сосьедада», позволявших себе расистские жесты в адрес вингера «Реала».