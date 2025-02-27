Ла Лига подаст в суд на фанатов «Сосьедада», показывавших обезьяньи жесты Винисиусу на матче с «Реалом» в Кубке Испании
Ла Лига обратится в суд из-за расизма фанатов «Сосьедада» в адрес Винисиуса.
Вчера «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании.
Во время матча один из фанатов «Сосьедада» показывал обезьяньи жесты в сторону Винисиуса – единственного игрока, находившегося перед ним.
Бразилец не заметил поведения болельщика, так как стоял к нему спиной. Протокол против расизма также не был активирован – арбитр Санчес Мартинес не видел произошедшего, поскольку в тот момент уведомлял тренеров об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио, которому кричали «Асенсио, сдохни».
El Partidazo de COPE сообщает, что Ла Лига, несмотря на то, что она не является организатором Кубка, намерена подать в суд на болельщиков «Сосьедада», позволявших себе расистские жесты в адрес вингера «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Partidazo de COPE
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