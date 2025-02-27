Игорь Семшов: «Говорим: «Нет российских футболистов». Мы им не доверяем, не воспитываем. Почему не взять нашего вместо Зделара?»

Игорь Семшов поделился мыслями о недоверии к российским футболистам.

– Есть мнение, что «Спартак» и «Зенит» так вложились в трансферы, потому что ждут возвращения в еврокубки.

– Подождите, а до этого под что они вкладывались?

Что, у них много российских футболистов было? Я тоже не заметил. Играет Глушенков и Латышонок – два. И третий – Алип, который играет за сборную Казахстана. Как и Сперцян – за Армению.

Да, они наши парни, но они играют за другие сборные. Они занимают места наших футболистов, потому что проходят в состав и не считаются легионерами.

И Дуглас Сантос, который получил российское гражданство… И как дальше быть? Как дальше быть тренерам сборной? Как дальше развивать наш футбол?

– И почему так происходит? Нет российских футболистов?

– Есть академия в Краснодаре – сумасшедшая академия. У «Зенита» – сумасшедшая академия, у «Спартака» – классная академия.

Мы говорим: «Нет российских футболистов». А что мы сделаем, чтобы они были? Мы им не доверяем, мы их не воспитываем. Мы их куда-то отдаем и предпочитаем [легионеров].

Саша Зделар , не в обиду будет сказано, какой бы он футболист ни был, но почему не взять нашего футболиста? Мы же понимаем, что Зделар не будет играть в стартовом составе.

– Можно ли говорить, что именно сейчас гегемонию «Зенита» реально прервать? Пока идет перестройка и процесс адаптации у новичков.

– У «Зенита» есть один конкурент в чемпионате – это он сам. До сих пор это продолжается.

«Зенит» все равно настолько сбалансирован по составу, что у них нет конкурентов на данный момент, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .