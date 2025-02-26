«Махачкалинское «Динамо» с удовольствием пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи говорили, что Дагестан – кузница межнациональных отношений». Гаджиев о президенте США
Об этом рассказал президент клуба Гаджи Гаджиев.
«Переговоры президентов России и США, безусловно, могут повлиять на возвращении России на международную арену. Отстранили же изначально по политическим мотивам, не спортивным. Когда вопросы политические будут отрегулированы, тогда и будет возвращение. Взаимоотношения между двумя сверхдержавами повлияет.
Если Трамп приедет в Россию, то будет хорошо для государства. Это будет означать фразу «давайте жить дружно», как в том известном мультике. Могут приурочить и приглашение на какие-то спортивные мероприятия, неизвестно. Могут в театр пойти.
Махачкалинское «Динамо» с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений. Понятно, что тут речь идет о межнациональных, а не международных, но все равно это не так далеко.
Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии», – сказал Гаджиев.
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