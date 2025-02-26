Махачкалинское «Динамо» хотело бы пригласить Дональда Трампа в Дагестан.

Об этом рассказал президент клуба Гаджи Гаджиев .

«Переговоры президентов России и США, безусловно, могут повлиять на возвращении России на международную арену. Отстранили же изначально по политическим мотивам, не спортивным. Когда вопросы политические будут отрегулированы, тогда и будет возвращение. Взаимоотношения между двумя сверхдержавами повлияет.

Если Трамп приедет в Россию, то будет хорошо для государства. Это будет означать фразу «давайте жить дружно», как в том известном мультике. Могут приурочить и приглашение на какие-то спортивные мероприятия, неизвестно. Могут в театр пойти.

Махачкалинское «Динамо » с удовольствием официально пригласило бы Трампа на матч. Советские идеологи, например, Суслов, говорили, что Дагестан – это кузница межнациональных отношений. Понятно, что тут речь идет о межнациональных, а не международных, но все равно это не так далеко.

Если бы Трамп приехал в кузницу межнациональных отношений, то мы бы ему рассказали, как надо уживаться, жить в мире и согласии», – сказал Гаджиев.