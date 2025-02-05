Морган выложил фото, где он дарит Трампу футболку «Арсенала»: «Учитывая наш позорный провал с подписанием форварда, я сделал это сам. Он пообещал сделать клуб снова великим»
Пирс Морган пошутил, что решил вопрос с подписанием нападающего в «Арсенал» .
Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» опубликовал фото, на котором он дарит футболку клуба Дональду Трампу с фамилией президента США и 45-м номером.
«Учитывая наш позорный провал с подписанием нового нападающего, я пошел и подписал его сам.
Он обещал сделать «Арсенал» великим снова», – написал Морган.
Фото: x.com/piersmorgan
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пирса Моргана
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