Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Награду могут получить:
– нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик в матче с «Манчестер Сити»;
– полузащитник «ПСЖ» Витинья, забивший «Бресту»;
– вингер ПСВ Ноа Ланг, отметившийся голевым пасом в игре с «Ювентусом»;
– полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю, поразивший ворота «Монако».
Победитель будет определен по итогам голосования.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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