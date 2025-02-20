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Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Награду могут получить:

– нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик в матче с «Манчестер Сити»;

– полузащитник «ПСЖ» Витинья, забивший «Бресту»;

– вингер ПСВ Ноа Ланг, отметившийся голевым пасом в игре с «Ювентусом»;

– полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю, поразивший ворота «Монако».

Победитель будет определен по итогам голосования.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoКилиан Мбаппе
logoМанчестер Сити
logoПСВ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoБрест
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСЖ
logoНоа Ланг
logoОркун Кекчю
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoВитинья
logoЮвентус
logoБенфика
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