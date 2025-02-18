«Говорю с умершей 4 года назад мамой перед матчами. Год назад сказал ей, что мы хотим сделать нечто безумное, и мы выиграли чемпионат Бельгии». Тренер «Брюгге» Хайен о ритуале
Тренер «Брюгге» Ники Хайен рассказал о необычном предматчевом ритуале.
«Перед матчем я всегда разговариваю со своей матерью, которая ушла из жизни четыре года назад – слишком рано.
В прошлом году перед [плей-офф лиги Бельгии] я сказал ей, что мы хотим сделать нечто безумное, и в итоге мы завоевали титул.
Могу ли я назвать себя глубоко верующим человеком? Нет, но я чувствую, что для меня в этом что-то есть. Я должен верить: что-то есть», – сказал 44-летний специалист перед матчем с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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