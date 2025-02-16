Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева встретится с «Ламией», матч начнется в 21:00

ПАОК сыграет с «Ламией» в 23-м туре Суперлиги Греции.

Начало матча – в 21:00 по московскому времени. Федор Чалов и Магомед Оздоев смогут сыграть.

ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Ламия» – на последнем, 14-м.

Команда Чалова и Оздоева выиграла лишь один из последних четырех матчей: против ОФИ в 22-м туре чемпионата (5:0), кроме этого трижды проиграла в Суперлиге Греции и в Лиге Европы.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции