0

Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева встретится с «Ламией», матч начнется в 21:00

ПАОК сыграет с «Ламией» в 23-м туре Суперлиги Греции.

Начало матча – в 21:00 по московскому времени. Федор Чалов и Магомед Оздоев смогут сыграть.

ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Ламия» – на последнем, 14-м.

Команда Чалова и Оздоева выиграла лишь один из последних четырех матчей: против ОФИ в 22-м туре чемпионата (5:0), кроме этого трижды проиграла в Суперлиге Греции и в Лиге Европы.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoвысшая лига Греция
результаты
logoЛамия
logoМагомед Оздоев
logoФедор Чалов
logoПАОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
3685 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» примет «Комо»
47сегодня, 05:04
«Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»
12сегодня, 07:13
Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»
58сегодня, 06:18
Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости
13сегодня, 06:10
Агент Алеррандро: «Форвард приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе объявят в начале недели»
9сегодня, 04:30
Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч
20сегодня, 02:59
Канчельскис о Тюкавине: «Надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Останется в РПЛ – серьезного прогресса не добьется»
29сегодня, 02:31
Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)
21сегодня, 01:32
«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»
153вчера, 23:05
Ко всем новостям
Последние новости
Дюпра о Дешаме: «Он победитель. После сборной Франции у него будет выбор среди крупнейших клубов, и он продолжит побеждать»
3 минуты назад
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» против «Кызыл-Жара» и «Тобола», «Динамо» Махачкала сыграет с «Ахматом»
114 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Монпелье», «Ницца» сыграет с «Гавром» Кузяева
3218 минут назад
Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе («Матч ТВ»)
423 минуты назад
Юсупов перешел из «Динамо» Махачкала в «Черноморец». У хавбека 11 голов в 115 матчах за дагестанский клуб
235 минут назад
«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
349 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Хоффенхайма», «Айнтрахт» сыграет с «Хольштайном»
107сегодня, 06:54
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 06:49
Защитник «Райо» Чаваррия о том, как остановить Ямаля: «Нельзя постоянно защищаться – надо атаковать, тем самым заставив его выполнять и оборонительные действия»
5сегодня, 06:38
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» поделил очки с «Сельтой», «Вильярреал» – с «Валенсией»
505вчера, 21:55
Рекомендуем