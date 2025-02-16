«Фенербахче» Моуринью не проигрывает два месяца: 11 побед, 3 ничьих. Матч с «Галатасараем» – 24-го

«Фенербахче» не проигрывает два месяца.

Команда Жозе Моуринью сегодня выиграла пятый матч подряд – у «Касымпаши» (3:1) в чемпионате Турции.

Последнее поражение стамбульцев датируется 11 декабря – его нанес «Атлетик» (0:2) в Лиге Европы. С тех пор «Фенербахче » одержал 11 побед и трижды сыграл вничью.

20 февраля он встретится с «Андерлехтом», а 24-го – с «Галатасараем», от которого команда Моуринью на данный момент отстает на 3 очка, проведя на игру больше.