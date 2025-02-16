Дмитрий Сенников: «Пиняеву не хватает стабильности. Ему ничего не дают сделать против отдельных команд»
В сезоне‑2024/25 Пиняев забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах Мир РПЛ.
– Сергей Пиняев не всегда попадает в стартовый состав, в чем ему нужно прибавить?
– Он периодически выдает хорошие игры. Хороший матч против «Спартака», было несколько других хороших эпизодов. Такой игрок разного плана, и иногда ему лучше даже выйти со скамейки запасных, когда команда соперника уже устала.
Пиняеву не хватает стабильности. В матчах против отдельных команд ему ничего не дают сделать, ему тяжело отыгрываться в стенку все время. Кто‑то играет в закрытый футбол, а кто‑то в открытый, где можно что‑то противопоставить. С тем же «Спартаком», «Зенитом», «Динамо», которые играют в активный футбол, Пиняев может лучше проявлять себя, – сказал экс-игрок «Локомотива».
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