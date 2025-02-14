  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сунесс о ливерпульском дерби: «Люди любят агрессию и зрелище. Это инстинкт гладиаторов, восходящий к Колизею. «Эвертон» вышел усадить игроков «Ливерпуля» на задницы – «красные» редко такое видят»
9

Сунесс о ливерпульском дерби: «Люди любят агрессию и зрелище. Это инстинкт гладиаторов, восходящий к Колизею. «Эвертон» вышел усадить игроков «Ливерпуля» на задницы – «красные» редко такое видят»

Грэм Сунесс высказался о привлекательности борьбы в ливерпульском дерби.

Напомним, матч «Ливерпуля» и «Эвертона» (2:2) в среду закончился потасовкой. «Эвертон» сравнял счет на 98-й минуте.

После того как гол Джеймса Тарковски засчитали, полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать к сектору фанатов «Ливерпуля». Это не понравилось хавбеку «Ливерпуля» Кертису Джонсу, который набросился на Дукуре и схватил соперника за футболку. После этого в потасовку включились Эшли Янг, Дарвин Нуньес и другие игроки, в которых с трибун полетели бутылки.

«Люди любят агрессию. Нам нравится видеть конфронтацию. Это инстинкт гладиаторов, который восходит к римскому Колизею в I веке нашей эры, и именно поэтому бокс, боевые искусства и другие контактные виды спорта так популярны.

Это есть в нас. «Хорошее и плохое» в нас. Вот почему мне понравилось дерби на «Гудисоне» в среду вечером и почему миллионы других, таких как я, чувствовали то же самое.

Не поймите меня неправильно, в современном футболе есть очень много того, что может нравиться. Шумиха вокруг него, качество современных стадионов. Эти стадионы переполнены, а раньше никогда не было столько футбольных трансляций.

Людям нравится зрелище, которое мы увидели в среду. За эти 100 минут или около того аспекты современной игры, которая порой граничит с бесконтактным видом спорта, были забыты.

Мы увидели «Эвертон», у которого было меньше возможностей, чем у соперника, но он сказал: «Мы не собираемся играть на ваших условиях».

Их план состоял не в том, чтобы выйти и сказать: «Давайте устроим веселую приятную игру в футбол». Нет. Это было так: «Мы дадим пощечину игрокам «Ливерпуля». Мы не позволим их талантливым игрокам навредить нам. Мы посадим нескольких из них на задницы и посмотрим, как они на это отреагируют. Посмотрим, кому это действительно понравится».

«Ливерпуль» столкнулся с совершенно другим отношением на «Гудисоне». С таким они редко сталкивались в этом сезоне. Надо сказать, что они хорошо выступили и считали, что должны были выиграть этот матч.

Но «Эвертон» был великолепен в том, что делал, а именно: был напористым. Да, это было напористо. Но, повторяю, мы, люди, любим такое.

Та же страсть лилась с трибун. Все болельщики, даже «Ливерпуля», пропустившего на 98-й минуте, уважали этот уровень борьбы», – написал экс-тренер «Ливерпуля» в колонке Daily Mail.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoГудисон Парк
Грэм Сунесс
болельщики
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
FA выдвинула обвинения в отношении Слота, «Эвертона» и «Ливерпуля» после потасовки в дерби. Они должны предоставить объяснения до среды
8сегодня, 17:46
Мойес о потасовке в матче с «Ливерпулем»: «Понимаю Слота – в молодости был таким же. Разочарован из-за действий Дукуре, но это не значит, что людям позволены оскорбления»
5сегодня, 14:15
Слот об удалении с «Эвертоном»: «Эмоции взяли надо мной верх – было добавлено 5 минут, а сыграли 8. Показалось, что «Ливерпуль» потерял два очка»
28сегодня, 09:23
Хавбек «Эвертона» Дукуре, спровоцировавший потасовку в дерби с «Ливерпулем», подвергся расизму в соцсетях. Клубы и АПЛ осудили, полиция ведет расследование
32вчера, 14:24
Ван Дейк о 2:2 с «Эвертоном»: «Это был их финал кубка. Смириться нелегко, но «Ливерпуль» принимает результат и двигается дальше»
38вчера, 09:12
Рекомендуем
Главные новости
Роналдо об уходе из «Барсы»: «Это был удар под дых. У них давняя проблема с менеджментом, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»
1724 минуты назад
«Брайтон» – «Челси». 3:0 – Минте сделал дубль. Онлайн-трансляция
12932 минуты назадLive
«Спартак» предложил 25 млн евро за Жедсона «Бешикташу» (Ягиз Сабунджуоглу)
3935 минут назад
Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)
3952 минуты назад
«Барса» хотела продлить Иньиго, но не может из-за проблем с ФФП. Клуб пытается договориться с Ла Лигой
14сегодня, 20:33
Фанаты «МЮ» проведут акцию против руководства: «Атмосфера вокруг клуба – просто сточная канава. Отрыв от сообщества хоронит фанатскую культуру. Надо убрать Глейзеров и их гору долгов»
10сегодня, 20:12
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
84сегодня, 20:04Live
«Реал» может перевести Асенсио в первую команду на постоянной основе и не покупать центрального защитника
43сегодня, 19:58
Бабич отказался от трансфера в Саудовскую Аравию зимой, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Переезд на Ближний Восток возможен летом («СЭ»)
25сегодня, 19:47
«МЮ» интересен Шешко, за форвардом следят с 2018 года. Стиль игры лучшего бомбардира «Лейпцига» подходит Амориму
21сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о Дембеле, забившем 15 голов в 8 матчах в 2025-м: «Мое лучшее решение – не позволить ему сыграть с «Арсеналом». Остальное он сделал сам»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
212 минут назад
В «МЮ» из «ПСЖ» перейдет бизнес-директор Армстронг
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье, «Болонья» победила «Торино»
518 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» и «Аугсбург» сыграли вничью, «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд встретится с «Бохумом»
233 минуты назад
Росси о Фергюсоне на своем прощальном матче: «Он относится ко мне как к Роналду, хотя я не так много сделал в «МЮ». Он сразу согласился, я очень горжусь этим»
141 минуту назад
Уокер о Гвардиоле: «Если вы не одержимы футболом – не добьетесь таких результатов. Он один из лучших тренеров в мировом футболе, если не лучший»
356 минут назад
Генич о «Динамо»: «Попадание в тройку будет хорошим результатом в РПЛ, они не повторят прошлогодний финт ушами. Для Лички это ключевая весна, критиковать его можно за отсутствие баланса»
3сегодня, 20:51
Гол Энцо на 35-й отменен из-за толчка соперника в спину. «Брайтон» сделал счет 2:0 спустя 3 минуты
4сегодня, 20:50
«Торино» о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это будет усилением для нас»
3сегодня, 20:15
Рекомендуем