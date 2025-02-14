Сунесс о ливерпульском дерби: «Люди любят агрессию и зрелище. Это инстинкт гладиаторов, восходящий к Колизею. «Эвертон» вышел усадить игроков «Ливерпуля» на задницы – «красные» редко такое видят»
Напомним, матч «Ливерпуля» и «Эвертона» (2:2) в среду закончился потасовкой. «Эвертон» сравнял счет на 98-й минуте.
После того как гол Джеймса Тарковски засчитали, полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре пошел праздновать к сектору фанатов «Ливерпуля». Это не понравилось хавбеку «Ливерпуля» Кертису Джонсу, который набросился на Дукуре и схватил соперника за футболку. После этого в потасовку включились Эшли Янг, Дарвин Нуньес и другие игроки, в которых с трибун полетели бутылки.
«Люди любят агрессию. Нам нравится видеть конфронтацию. Это инстинкт гладиаторов, который восходит к римскому Колизею в I веке нашей эры, и именно поэтому бокс, боевые искусства и другие контактные виды спорта так популярны.
Это есть в нас. «Хорошее и плохое» в нас. Вот почему мне понравилось дерби на «Гудисоне» в среду вечером и почему миллионы других, таких как я, чувствовали то же самое.
Не поймите меня неправильно, в современном футболе есть очень много того, что может нравиться. Шумиха вокруг него, качество современных стадионов. Эти стадионы переполнены, а раньше никогда не было столько футбольных трансляций.
Людям нравится зрелище, которое мы увидели в среду. За эти 100 минут или около того аспекты современной игры, которая порой граничит с бесконтактным видом спорта, были забыты.
Мы увидели «Эвертон», у которого было меньше возможностей, чем у соперника, но он сказал: «Мы не собираемся играть на ваших условиях».
Их план состоял не в том, чтобы выйти и сказать: «Давайте устроим веселую приятную игру в футбол». Нет. Это было так: «Мы дадим пощечину игрокам «Ливерпуля». Мы не позволим их талантливым игрокам навредить нам. Мы посадим нескольких из них на задницы и посмотрим, как они на это отреагируют. Посмотрим, кому это действительно понравится».
«Ливерпуль» столкнулся с совершенно другим отношением на «Гудисоне». С таким они редко сталкивались в этом сезоне. Надо сказать, что они хорошо выступили и считали, что должны были выиграть этот матч.
Но «Эвертон» был великолепен в том, что делал, а именно: был напористым. Да, это было напористо. Но, повторяю, мы, люди, любим такое.
Та же страсть лилась с трибун. Все болельщики, даже «Ливерпуля», пропустившего на 98-й минуте, уважали этот уровень борьбы», – написал экс-тренер «Ливерпуля» в колонке Daily Mail.
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