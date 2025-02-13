Аканджи пропустит несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник «Ман Сити» не сыграет с «Реалом», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» (The Times)
Мануэль Аканджи выбыл на несколько недель из-за травмы.
Защитник «Манчестер Сити» получил мышечное повреждение в конце первого тайма матча с «Реалом» (2:3) и был заменен в перерыве.
Клуб пока не делал официальных заявлений о серьезности травмы Аканджи, но, как сообщает The Times, предварительное обследование показало, что футболист пропустит несколько недель.
Таким образом, швейцарец не сможет принять участие в играх против «Ньюкасла» и «Ливерпуля» в АПЛ, а также пропустит ответный матч с «Реалом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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