Аканджи пропустит несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник «Ман Сити» не сыграет с «Реалом», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» (The Times)

Мануэль Аканджи выбыл на несколько недель из-за травмы.

Защитник «Манчестер Сити » получил мышечное повреждение в конце первого тайма матча с «Реалом» (2:3) и был заменен в перерыве.

Клуб пока не делал официальных заявлений о серьезности травмы Аканджи , но, как сообщает The Times, предварительное обследование показало, что футболист пропустит несколько недель.

Таким образом, швейцарец не сможет принять участие в играх против «Ньюкасла» и «Ливерпуля» в АПЛ , а также пропустит ответный матч с «Реалом».