Тренер «Спартака» Сакич: «Зенит» прекрасно провел матч, хорошо подготовленная команда. У нас не все игроки оправдали ожидания»

Ненад Сакич прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» (0:3).

– Нужно отдать должное «Зениту ». Прекрасно провели матч, хорошо подготовленная команда. Только лестные слова в адрес соперника.

У нас были два состава, оба были боеспособны. Нам были нужны определенные ответы, которые мы получили, несмотря на то, что не все из них позитивные.

– Какие ответы?

– У нас в составе более двух десятков футболистов. Мы работали на сборах очень интенсивно, каждый из них заслуживал минуты на поле. К сожалению, не все футболисты оправдали наши ожидания, но как есть, – сказал тренер «Спартака », выступавший в эфире «Матч ТВ » вместо удаленного за споры Деяна Станковича .