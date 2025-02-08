Чемпионат Греции. ПАОК сыграет на выезде с ОФИ в 21:00 мск, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
ПАОК встретится в гостях с ОФИ в 22-м туре Суперлиги Греции.
Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало трансляции в 21:00 по московскому времени. Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
ПАОК идет на 4-м месте в таблице, ОФИ – 8-й, до лидирующего «Олимпиакоса» 10 очков.
ПАОК выиграл лишь один из последних пяти матчей Суперлиги Греции, против «Левадиакоса» в 20-м туре (1:0). В остальных один раз сыграли вничью и трижды проиграли. У ОФИ лишь 1 победа в последних 4 матчах чемпионата страны.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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