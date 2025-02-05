«Информация по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли». Медведев о возвращении вингера в «Зенит»

В «Зените» опровергли переговоры о возвращении Малкома в команду.

Ранее сообщалось , что клуб вел переговоры о возвращении полузащитника с «Аль-Хилалем », но не смог договориться об условиях трансфера. Летом 2023 года «Зенит» продал бразильца саудовскому клубу за 60 миллионов евро.

«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В этом сезоне Малком провел 15 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Полная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке .

Малком хочет вернуться в «Зенит» летом. Бразилец не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хилале» («СЭ»)