«Информация по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли». Медведев о возвращении вингера в «Зенит»
В «Зените» опровергли переговоры о возвращении Малкома в команду.
Ранее сообщалось, что клуб вел переговоры о возвращении полузащитника с «Аль-Хилалем», но не смог договориться об условиях трансфера. Летом 2023 года «Зенит» продал бразильца саудовскому клубу за 60 миллионов евро.
«В очередной раз: информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В этом сезоне Малком провел 15 матчей в лиге Саудовской Аравии, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Полная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.
Малком хочет вернуться в «Зенит» летом. Бразилец не чувствует себя ценным игроком в «Аль-Хилале» («СЭ»)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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