«Локо» за 1 млн евро предложили форварда «Хартберга» Мийича. Клуб отказался от трансфера хорвата (Андрей Панков)

«Локомотиву» предложили подписать хорватского форварда Патрика Мийича.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, в связи с поиском форварда на иностранном рынке, клубу был предложен нападающий «Хартберга ».

Обсуждался трансфер за 1 миллион евро и зарплата 500 тысяч евро в год.

Однако в «Локомотиве » решили отказаться от этого варианта, клуб продолжает поиск.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 19 матчей за австрийский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.