«Локо» за 1 млн евро предложили форварда «Хартберга» Мийича. Клуб отказался от трансфера хорвата (Андрей Панков)
«Локомотиву» предложили подписать хорватского форварда Патрика Мийича.
По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, в связи с поиском форварда на иностранном рынке, клубу был предложен нападающий «Хартберга».
Обсуждался трансфер за 1 миллион евро и зарплата 500 тысяч евро в год.
Однако в «Локомотиве» решили отказаться от этого варианта, клуб продолжает поиск.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 19 матчей за австрийский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем