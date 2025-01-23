Семин назвал Краснодар футбольной столицей России: «Там лучшая база, команда сегодня на первом месте, полный стадион, болельщики любят»

Юрий Семин ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Какой город является футбольной столицей России – Москва или Санкт-Петербург? Все уже устали от этих вопросов каких-то непонятных.

Футбольная столица – это Краснодар, там лучшая база, там команда сегодня на первом месте, там полный стадион, болельщики любят», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Краснодар » лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече.

Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»