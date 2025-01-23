Семин назвал Краснодар футбольной столицей России: «Там лучшая база, команда сегодня на первом месте, полный стадион, болельщики любят»
Юрий Семин ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Какой город является футбольной столицей России – Москва или Санкт-Петербург? Все уже устали от этих вопросов каких-то непонятных.
Футбольная столица – это Краснодар, там лучшая база, там команда сегодня на первом месте, там полный стадион, болельщики любят», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и опережая «Зенит» за счет победы в очной встрече.
Александр Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Петербург футбольной столицей. Сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и сколько «Зенит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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