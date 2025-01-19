Саудовцы связывались с Винисиусом в декабре. PIF сохраняет интерес к вингеру «Реала»

В Саудовской Аравии продолжают прорабатывать трансфер Винисиуса Жуниора.

ESPN передает, что представители Суверенного фонда (PIF) сохраняют интерес к вингеру «Реала» и связывались с его агентами в прошлом месяце.

Стороны контактировали еще летом 2024-го, и тогда бразилец не стал отказываться от возможных переговоров, хотя никаких официальных предложений не последовало.

В декабре PIF и окружение Винисиуса снова общались. Конкретного предложения сделано не было, целью было обозначить сохранение желания заключить сделку в будущем.

Винисиуса зовут в Саудовскую Аравию за 1 млрд. Это всерьез?

«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца