«Монако» без Головина вылетел из Кубка, проиграв «Реймсу» по пенальти. У команды 1 победа в 7 последних матчах

«Монанако» вылетел из Кубка Франции, проиграв в серии пенальти.

Монегаски уступили «Реймсу » на стадии 1/16 финала (1:1, пенальти – 1:3). Александр Головин пропустил матч из-за дискомфорта в голеностопном суставе.

В последних 7 матчах «Монако » одержал лишь одну победу – над «Юнион Сен-Жан» в 1/32 финала Кубка Франции. Также на этом отрезке команда по 3 раза проиграла и сыграла вничью.

В следующем матче «Монако» сыграет с «Монпелье» в 18-м туре Лиги 1. Игра пройдет в пятницу, 17 января.