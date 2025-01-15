«Монако» без Головина вылетел из Кубка, проиграв «Реймсу» по пенальти. У команды 1 победа в 7 последних матчах
«Монанако» вылетел из Кубка Франции, проиграв в серии пенальти.
Монегаски уступили «Реймсу» на стадии 1/16 финала (1:1, пенальти – 1:3). Александр Головин пропустил матч из-за дискомфорта в голеностопном суставе.
В последних 7 матчах «Монако» одержал лишь одну победу – над «Юнион Сен-Жан» в 1/32 финала Кубка Франции. Также на этом отрезке команда по 3 раза проиграла и сыграла вничью.
В следующем матче «Монако» сыграет с «Монпелье» в 18-м туре Лиги 1. Игра пройдет в пятницу, 17 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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