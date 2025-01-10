«Спартаку» нужно купить левого и правого защитников». Ещенко о том, как красно-белым стать чемпионами в РПЛ

Андрей Ещенко считает, что «Спартаку» нужно укрепить фланги обороны.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ . А если быть точнее, то купить крайних, левого и правого, защитников во время зимнего трансферного окна.

Если красно-белые будут играть так же, как осенью, то почему бы не стать чемпионами? Тем более что в первом круге обыграли конкурентов. Но спартаковцам будет непросто, потому что все соперники по-особенному настраиваются на матчи с народной командой», – сказал бывший футболист «Спартака ».

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.