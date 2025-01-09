🎥 «Ливерпуль» в бешенстве после поражения «Тоттенхэму»! Нашли две судейские ошибки – обе в пользу «шпор» 😡

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» на выезде уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Лукас Бергвалль, мяч Доминика Соланке отменили из-за офсайда.

На 68-й минуте швед получил желтую карточку, а на 86-й забил победный гол. Между этими событиями Лукас наиграл на второй «горчичник» – в этом уверен «Ливерпуль».

Бергвалль на 84-й минуте жестко сбил Константиноса Цимикаса. Греку пришлось оказывать помощь, а шведа арбитр не наказал.

Для сравнения – фол, за который Лукас получил предупреждение.

После фола Бергвалля на Цимикасе Арне Слот активно общался с судьями.

Уже в добавленное время «Ливерпуль» остался без одиннадцатиметрового: «красные» уверены, что Деян Кулусевски в штрафной фолил на Кертисе Джонсе.

Представители «Ливерпуля» после матча жаловались на судейство. Об удалении Бергвалля говорил Вирджил Ван Дейк: «Я сказал судье, что он ошибся. Это очевидная карточка».

Арне Слот тоже сетовал : «Решение во многом повлияло на результат матча. Четвертый арбитр сказал мне, что, по его мнению, это не вторая желтая карточка. Он сказал мне, что фол не сорвал нашу контратаку, но любой тренер скажет, что предпочтет вторую желтую карточку для соперника, а не штрафной удар».

Ответная встреча команд пройдет на «Энфилде» 6 февраля.

Как оцените судейство?

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