Гасперини о судействе в полуфинале Суперкубка: «1-й гол «Интера» – абсурд. Углового не должно быть. У де Врея был офсайд, а Скальвини не смог прыгнуть, на нем был чистый фол»

Джан Пьеро Гасперини недоволен судейством в матче Суперкубка Италии с «Интером».

«Аталанта » проиграла полуфинал миланцам со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Киффи.

Дензел Думфрис забил первый из двух своих голов на 49-й минуте после углового. Нидерландец забил ударом через себя в падении с линии вратарской.

«Были неудачные эпизоды... Например, первый гол «Интера » – абсурд. Углового удара не должно быть. У де Врея был офсайд перед Карнезекки , а Скальвини не смог прыгнуть, потому что на нем был чистый фол», – заявил главный тренер «Аталанты».

Гасперини о 0:2: «Интер» – один из лучших клубов Европы. У «Аталанты» было много моментов, мы не пренебрегали Суперкубком»