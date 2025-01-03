Гасперини о судействе в полуфинале Суперкубка: «1-й гол «Интера» – абсурд. Углового не должно быть. У де Врея был офсайд, а Скальвини не смог прыгнуть, на нем был чистый фол»
Джан Пьеро Гасперини недоволен судейством в матче Суперкубка Италии с «Интером».
«Аталанта» проиграла полуфинал миланцам со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Даниэле Киффи.
Дензел Думфрис забил первый из двух своих головна 49-й минуте после углового. Нидерландец забил ударом через себя в падении с линии вратарской.
«Были неудачные эпизоды... Например, первый гол «Интера» – абсурд. Углового удара не должно быть. У де Врея был офсайд перед Карнезекки, а Скальвини не смог прыгнуть, потому что на нем был чистый фол», – заявил главный тренер «Аталанты».
Гасперини о 0:2: «Интер» – один из лучших клубов Европы. У «Аталанты» было много моментов, мы не пренебрегали Суперкубком»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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