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Кавазашвили о лишении Глушакова прав: «Человек должен быть в психическом плане ущемлен, кто-то его обидел – он выпил и поехал. Будет серьезный урок, он уже возрастной футболист»

Анзор Кавазашвили отреагировал на лишение Дениса Глушакова водительских прав.

«Бывают похожие ситуации, но это редкий случай. Человек должен быть в психическом плане ущемлен. Кто-то его обидел, кто-то ему не так что-то сказал. Может, где-то с кем-то поругался, подрался. Может, в семье что-то не то было. Выпил, сел и уехал, не думая, что будут такие последствия.

Разные бывают моменты. Но я не оправдываю все эти дела. Человек, который имеет какие-то отрицательные эмоции в жизни, лучше пускай пойдет примет холодный душ или, если не может дома находиться, идет гулять на улице.

Я думаю, что для него это будет очень серьезный урок. Очень серьезный, потому что он уже возрастной футболист. Он этим может зарубить свое присутствие в команде, потому что клуб должен принять какое-то решение. Обязательно.

Дальше его лишат прав на полгода, на год. Как это сказано в законодательстве Российской Федерации. То, что его лишить могут, это все зависит от того, как громко это дело прозвучит на сегодняшний день. Сегодня все зависит, по-моему, от действий футбольного клуба «Химки», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Глушакова лишат прав за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,8 промилле, дело передано в суд («Комсомольская правда»)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoДенис Глушаков
logoХимки
logoАнзор Кавазашвили
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
logoСоветский спорт
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