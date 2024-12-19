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  • Защитник «Кубани» Фуст об уходе из «Баварии»: «После февраля 2022-го отношение изменилось. Начали «задвигать», некоторые люди из штаба второй команды перестали смотреть в глаза, кто-то не пожимал руку»
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Защитник «Кубани» Фуст об уходе из «Баварии»: «После февраля 2022-го отношение изменилось. Начали «задвигать», некоторые люди из штаба второй команды перестали смотреть в глаза, кто-то не пожимал руку»

Леон Фуст рассказал о времени, проведенном в «Баварии».

21-летний воспитанник мюнхенского клуба, рожденный в семье русских немцев, перешел в «Кубань».

– Как ты оказался в «Баварии»?

– С раннего детства гонял мяч, и отец однажды пристроил меня через знакомого в местную футбольную школу. Оттуда спустя несколько лет попал в академию «Баварии». Дорос до второй команды, тренировался с основным составом при Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне.

До февраля 2022 года дела шли неплохо, а потом меня начали медленно, но уверенно «задвигать»: в какой-то момент я уехал в аренду в клуб «Амштеттен» – во второй по силе австрийский дивизион. Честно говоря, не сразу понял, что отношение ко мне в мюнхенском клубе так сильно поменялось, но в итоге дело пришло к расторжению контракта по соглашению сторон.

– То есть все из-за политики?

– Как я уже сказал, после февраля 2022 года отношение ко мне изменилось. Некоторые люди из тренерского штаба второй команды перестали смотреть в глаза при встрече, кто-то не пожимал руку. Отношение ко мне в тренировочном процессе поменялось, стало безразличным.

Когда я вернулся из аренды в Австрии, меня без объяснения причин вообще оставили без занятий с командой, поэтому пришлось работать индивидуально. Мы пытались разговаривать с клубом и выяснять ситуацию, но нам так никто в глаза и не сказал, почему меня отодвинули от всего.

В итоге оставалось только договориться об уходе из «Баварии», что и произошло. Я столько лет провел в системе клуба, что обидно из-за такого расставания. Но это не перечеркивает всего того хорошего, что там было до этого, – сказал защитник «Кубани».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮлиан Нагельсманн
logoбундеслига Германия
logoТомас Тухель
logoСпорт-Экспресс
Леон Фуст
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logoБавария
Политика
logoВторая лига А
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