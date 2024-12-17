Рондон о финале Межконтинентального кубка: «Пачука» выиграла два трофея за 4 дня и хочет забрать у «Реала» третий. Подходим к матчу с большим энтузиазмом»

Хосе Саломон Рондон надеется на победу «Пачуки» в Межконтинентальном кубке ФИФА.

В среду мексиканский клуб сыграет в финале турнира с «Реалом».

«Мы завоевали два титула за четыре дня и теперь хотим забрать третий у «Реала ». Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь частью этого удивительного клуба и испытываю все это. Невозможно описать словами, чего мы достигли.

Конечно, мы возлагали большие надежды на Межконтинентальный кубок. Мы приехали в Катар с намерением провести отличный турнир и как можно лучше завершить 2024 год, который принес нам так много радости. Мы показали себя с наилучшей стороны. Мы приехали сюда как чемпионы КОНКАКАФ и уезжаем как чемпионы Америки.

Нам предстоит по-настоящему тяжелый матч, но мы подходим к нему с большим энтузиазмом. Я уже добился многого, но впереди еще несколько дней в году. Нас ждет «Реал», это большая мотивация. Я искренне надеюсь, что мы сможем завершить сезон победой», – сказал нападающий «Пачуки».