«ПСЖ» за 10 млн евро продал Шкриньяра «Фенербахче»

«ПСЖ» окончательно расстался с Миланом Шкриньяром.

О подписании защитника объявил «Фенербахче », за который 30-летний футболист играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Стороны заключили контракт сроком на 4 года.

По данным L’Equipe, парижане получат за Шкриньяра 10 млн евро.

Милан присоединился к «ПСЖ » в сезоне-2023/24 в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь .

Фото: fenerbahce.org