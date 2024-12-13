Бабаев поучаствовал в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов. Он был единственны представителем России
Роман Бабаев поучаствовал в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов.
В ходе заседания, которое прошло в швейцарском Ньоне, обсуждалась тема выплат клубам. Поднимали вопрос о системе лицензирования, а также разбирались случаи контрактных обязательств футболистов перед клубами.
Генеральный директор ЦСКА был единственным представителем от России на встрече.
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