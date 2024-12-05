Представитель Захаряна о «Динамо»: «Арсен никакие аренды не рассматривает. Он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию»
Представитель Арсена Захаряна высказался о возможности аренды игрока в «Динамо».
Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил, что клуб не будет возражать против аренды игрока. «Арсен Захарян никакие аренды не рассматривает. Он игрок «Реал Сосьедад», сейчас у него нет планов возвращаться в «Динамо».
Понятно, что Арсен общается. Но он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию.
В его планах – играть и показывать себя в лиге. Вопрос аренды на повестке не стоит», – сказал Геннадий Голубин.
21-летний хавбек «Сосьедада» не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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