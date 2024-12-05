Представитель Захаряна о «Динамо»: «Арсен никакие аренды не рассматривает. Он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию»

Представитель Арсена Захаряна высказался о возможности аренды игрока в «Динамо».

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил , что клуб не будет возражать против аренды игрока. «Арсен Захарян никакие аренды не рассматривает. Он игрок «Реал Сосьедад », сейчас у него нет планов возвращаться в «Динамо ».

Понятно, что Арсен общается. Но он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию.

В его планах – играть и показывать себя в лиге. Вопрос аренды на повестке не стоит», – сказал Геннадий Голубин.

21-летний хавбек «Сосьедада» не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.