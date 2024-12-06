«Реал Сосьедад» не планирует отдавать Захаряна в аренду зимой: «Арсен нужен здесь»
В «Реал Сосьедад» не планируют отдавать Арсена Захаряна в аренду зимой.
– У Захаряна много травм. Может ли из-за этого клуб отправить его в аренду этой зимой?
– В футболе все возможно, но «Сосьедаду» Арсен нужен здесь, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
Захарян перешел в «Сосьедад» летом 2023 года. В сезоне-2024/25 Арсен не провел за «Реал Сосьедад» ни одного матча, он восстанавливается после травмы.
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