«Реал Сосьедад» не планирует отдавать Захаряна в аренду зимой: «Арсен нужен здесь»

В «Реал Сосьедад» не планируют отдавать Арсена Захаряна в аренду зимой.

– У Захаряна много травм. Может ли из-за этого клуб отправить его в аренду этой зимой?

– В футболе все возможно, но «Сосьедаду» Арсен нужен здесь, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.

Захарян перешел в «Сосьедад» летом 2023 года. В сезоне-2024/25 Арсен не провел за «Реал Сосьедад » ни одного матча, он восстанавливается после травмы.