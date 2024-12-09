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Мак Аллистер о Месси: «Я счастлив делить с ним раздевалку и могу сказать, что играл с лучшим футболистом всех времен. Для нас он значит все»

Алексис Мак Аллистер высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.

– Давайте поговорим об Аргентине. Как вы оцениваете рост своей значимости в команде? Вы начинали как неизвестный игрок в Европе, а теперь являетесь ключевым игроком «альбиселесте».

– Чемпионат мира в Катаре дал мне место в этой команде. Я чувствую себя комфортно при том стиле игры, который всегда был характерен для Аргентины, то есть всегда стараюсь как можно дольше сохранять мяч и связывать игроков передачами. Моя роль может немного отличаться, так как иногда я больше защищаюсь, а иногда атакую, но я горжусь тем, чего достиг. Победа на чемпионате мира – это самое лучшее.

– Что Месси значит для Аргентины?

– Лео – это все. Для моего поколения и для тех из нас, кто делил с ним раздевалку, он значит все. На каждом матче, тренировке или в общении он показывает, что он выдающийся человек и игрок.

Я счастлив делить раздевалку с Месси и могу сказать, что играл с лучшим футболистом всех времен.

– Вы допускаете, что он сыграет на чемпионате мира?

– Я надеюсь на это. Я так думаю. До чемпионата мира осталось полтора года, и это сущие пустяки. Он выглядит счастливым, и хотя я не знаю, что ждет его в будущем, похоже, он собирается остаться в «Интер Майами», чтобы продолжать играть и получать удовольствие.

Я надеюсь, что у него все получится, потому что он тот игрок, который делает разницу. То, что он с нами, всегда плюс, – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
logoМЛС
logoЛиверпуль
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoАлексис Мак Аллистер
logoСборная Аргентины по футболу
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