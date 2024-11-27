Игроки «Барсы» взяли 3 из 4 последних наград Golden Boy: Ямаль, Гави и Педри

Игроки «Барселоны» выигрывали приз Golden Boy трижды за последние 4 года.

В 2024 году награду получил 17-летний Ламин Ямаль .

Единственным обладателем приза не из «Барселоны» за последние 4 года был Джуд Беллингем – хавбек «Реала » получил приз в 2023 году. В 2021 году Golden Boy получил Педри , а в 2022-м – Гави .