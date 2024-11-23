Маскерано – тренер Месси! И Суареса, Бускетса с Альбой в «Интер Майами»: все больше похоже на «Барсу»

Смена после провала в плей-офф.

Тренером Лионеля Месси в «Интер Майами» стал его бывший партнер по команде – Хавьер Маскерано.

Перестановка сразу после сенсационного вылета из плей-офф МЛС от «Атланты» Алексея Миранчука.

Маскерано – вместо Таты Мартино. Ради этой работы уходит из сборной Аргентины

Херардо Мартино тренировал «Интер» с лета 2023-го, с ним молодой клуб Дэвида Бекхэма, созданный в 2018-м, выиграл первый трофей – Кубок лиг, в прошлом августе.

«Интер» укрепился Месси, а еще Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом. В сезоне-2023 команда заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате из-за проваленного старта еще до прихода Мартино и звезд. В 2024-м выиграли регулярку, «Интер» стал первым с отрывом в Восточной конференции. Но в плей-офф мгновенный провал: в трех матчах проиграл «Атланте» Алексея Миранчука, которая еле протиснулась в плей-офф.

Мартино покинул «Интер» по личным причинам, эту формулировку использовал клуб в пятницу. Изначально Miami Herald написал про Хави и Хавьера Маскерано как кандидатов.

Diario Sport опроверг Хави: сообщили, что у него разногласия с Альбой и прохладные отношения с Месси, так что руководство не станет рисковать атмосферой. Хави после ухода из «Барселоны» не работает с весны 2024-го.

Зато кандидатуру Маскерано приняли. Чтобы прийти в «Интер Майами», Хавьер покинет сборные Аргентины – молодежную и U-20. Ради долгосрочного контракта с клубом МЛС.

Маскерано завершил игровую карьеру в 2020-м и почти сразу стал тренером молодежки: работает с 2021-го. Трансфермаркт насчитал у аргентинца 50 матчей в тренерской карьере, 28 побед и 12 поражений.

На молодежном ЧМ-2023 его Аргентина вылетела в 1/8 финала от Нигерии, а через год на Олимпиаде проиграла Франции в четвертьфинале. Клубного опыта у Маскерано-тренера пока нет.

Месси – главный партнер Маскерано. На втором месте – Бускетс

Маскерано провел в «Барселоне» восемь неполных сезонов, выиграл 19 трофеев. Все это время он играл вместе с Месси и Бускетсом, пять с половиной лет – с Альбой, еще три с половиной – с Суаресом.

Вся пятерка за это время дважды становилась чемпионами Испании, взяла три Кубка и один Суперкубок Испании, становилась победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и выигрывала клубный ЧМ. Большинство матчей в карьере Маскерано провел с Месси – 414, на втором месте – Бускетс (266).

Жоан Лапорта перед подписанием Маскерано в «Барсу» пояснял, что это близкий друг Месси. «Я вырос на футболе Марадоны, но играть рядом с Месси – это привилегия, которой обладают немногие», – говорил сам Хавьер. «Играть с Месси – это как играть с живой легендой. Он абсолютно совершенный игрок», – добавлял он позже.

В середине 2010-х Sport.es писал о штрафах в «Барсе»: самыми дисциплинированными, не получавшими наказаний ни разу, как раз были игроки из этой пятерки – все, кроме Альбы.

Очевидно, химия между ними как игроками была, теперь увидим, что будет, когда один из них станет тренером.

Ответ – в следующем сезоне МЛС, он начнется в конце февраля 2025-го. А летом еще и клубный чемпионат мира с 32 командами, «Интер» там тоже появится.

Миранчук выбил Месси! «Атланта» сенсационно прошла «Интер Майами», у Алексея ассист

Фото: East News /AP Photo/Natacha Pisarenko; Gettyimages /Rich Storry; Naoki Morita/AFLO SPORT, imago sportfotodienst/Global Look Press