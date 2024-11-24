Баринов о реакции на 2:5 от «Спартака»: «Локо» должен обыграть «Динамо» и пройти дальше в Кубке. Самый важный матч в этом году»

Дмитрий Баринов высказался о разгроме «Локомотива» от «Спартака».

Железнодорожники уступили красно-белым (2:5) в 16-м туре РПЛ .

«Хочу сказать болельщикам, чтобы они пришли на самый важный матч в этом году против «Динамо» и поддержали нас. Не сомневаюсь, что они придут.

Как правильно отреагировать на поражение? Обыграть «Динамо » и пройти дальше», – заявил капитан «Локомотива ».

«Локомотив» примет «Динамо» 28 ноября в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первый матч – 2:1).